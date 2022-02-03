Заменить снимок Сергея Бурунова в «Википедии» оказалось так же сложно, как выбраться с острова проклятых Не справился даже Иван Ургант

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28 января вышел выпуск «Вечернего Урганта» с Сергеем Буруновым. Ведущий не только обсудил с актером студенческие вечеринки и передачу «Форт Боярд», но и сделал Бурунову фотографию специально для его страницы в «Википедии».

Вечерний Ургант

Для чего это понадобилось? Все просто! До этого на странице актера стоял скриншот из старого видео. По словам Урганта, это не лучший выбор для ситуации, если Леонардо Ди Каприо захочет посмотреть, кто его дублирует в России.

Портрет Сергея Бурунова на его странице в «Википедии» Wikimedia Commons

Бурунов и Ургант сделали несколько снимков, в том числе повторили легендарные кадры-мемы из «Острова проклятых» и «Великого Гэтсби», а также снимок Энни Лейбовиц с молодым Ди Каприо и лебедем.

1 февраля фото Бурунова в «Википедии» заменили на один из снимков от «Вечернего Урганта». Но что-то пошло не так, и уже через полчаса старый снимок вернулся. В комментарии Газете.Ru редактор энциклопедии, Евгений Лазарев, объяснил, в чем дело. По его словам, в статью вернули старую фотографию, так как авторские права на новый снимок все равно принадлежат Ивану Урганту.

«Просто сказать, даже по телевидению, что фотография сделана для „Википедии“, не имеет никакого юридического смысла. И потом, фотограф, в данном случае, видимо, Иван Ургант, может подать иск к „Википедии“. В данном случае не очень опытные участники после передачи ломанулись загружать фото и думать, что раз сказали, значит разрешено», — заявил Лазарев.

Но у фанатов Сергея Бурунова есть надежда, что свежая фотография вернется — для этого ее автор должен разрешить использование снимка по свободной лицензии.

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