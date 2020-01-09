Леонардо Ди Каприо спас тонувшего в море француза. Потому что не все должно заканчиваться как в «Титанике»

В финале «Титаника» герой Леонардо Ди Каприо тонет, спасая свою возлюбленную. К счастью, в реальной жизни все немного иначе — Ди Каприо в буквальном смысле вылавливает из воды утопающих. Актер вместе со своей девушкой, моделью Камилой Морроне, путешествовал на яхте по Карибскому морю.

Как сообщают таблоиды The Sun и Daily Mail, 30 декабря Ди Каприо получил экстренное сообщение, отправленное капитаном круизного корабля. Как выяснилось, член его экипажа напился и упал за борт. Актер и команда его яхты (к слову, единственные, кто отозвался на просьбу о помощи) немедленно отправились на поиски.

Спустя несколько часов им удалось обнаружить утопающего, который к тому моменту провел в море уже более 11 часов. Неудачливым членом экипажа оказался 24-летний француз по имени Виктор. Виктора подняли на борт, накормили, напоили, переодели в сухую одежду — и передали береговой охране.

Где-то здесь должна заиграть «My Heart Will Go On».

Gabriel Ezequiel

Фото в анонсе: Masatoshi Okauchi / SOPA Images / Sipa / Vida Press