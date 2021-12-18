Причина любить Леонардо Ди Каприо № 627019. Он спас из ледяной воды собаку. А потом еще одну!

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Yuriko Nakao / Getty Images

На съемках фильма актеру Леонардо Ди Каприо пришлось не только спасать мир (по сюжету комедии), но и вылавливать из ледяного озера своих собственных собак. Об этом актер рассказал в выпуске шоу «Around the Table» американского журнала Entertainment Weekly, где режиссер фильма Адам Маккей и актеры Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри обсуждали премьеру и съемочный процесс.

О случае вспомнил режиссер Адам Маккей: он рассказал, что самый веселый момент на съемках был связан с собаками Ди Каприо — двумя хаски, которых он взял из приюта. Хаски во время съемок жили вместе с Ди Каприо и Джоной Хиллом. Маккей упомянул, что Хилл даже присылал ему фотографию дивана Ди Каприо, который полностью распотрошили его собаки. «По характеру они абсолютное торнадо», — объяснил режиссер. «Эти собаки как Джокер, они несут с собой хаос», — добавил Хилл. Дальше Дженнифер Лоуренс и сам Ди Каприо по очереди рассказали историю спасения.

Одна из собак Ди Каприо упала в озеро, и актер прыгнул следом за ней. Но как только он помог хаски выбраться из воды, вторая тоже решила искупаться. «Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере», — рассказал актер. «Они живут в Калифорнии и не знают, что такое замерзшее озеро», — объяснил Ди Каприо поведение собак. Рассказ произвел большое впечатление на Мэрил Стрип, которая на съемках не слышала об этой истории.

Ди Каприо не первый раз спасает утопающих

Леонардо Ди Каприо спас тонувшего в море француза. Потому что не все должно заканчиваться как в «Титанике»

Ди Каприо не первый раз спасает утопающих

Леонардо Ди Каприо спас тонувшего в море француза. Потому что не все должно заканчиваться как в «Титанике»

Комедия «Не смотрите наверх» выйдет на Netflix в конце декабря. Ди Каприо и Лоуренс играют астрономов, которые обнаружили, что через шесть месяцев планета погибнет из-за приближающегося к ней метеорита. Астрономы отправляются к президенту США и журналистам, чтобы предупредить землян об опасности, однако те не воспринимают их всерьез.

Официальный тизер фильма «Не смотрите наверх» Netflix Russia

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