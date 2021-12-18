Причина любить Леонардо Ди Каприо № 627019. Он спас из ледяной воды собаку. А потом еще одну!
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
На съемках фильма «Не смотрите наверх» актеру Леонардо Ди Каприо пришлось не только спасать мир (по сюжету комедии), но и вылавливать из ледяного озера своих собственных собак. Об этом актер рассказал в выпуске шоу «Around the Table» американского журнала Entertainment Weekly, где режиссер фильма Адам Маккей и актеры Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри обсуждали премьеру и съемочный процесс.
О случае вспомнил режиссер Адам Маккей: он рассказал, что самый веселый момент на съемках был связан с собаками Ди Каприо — двумя хаски, которых он взял из приюта. Хаски во время съемок жили вместе с Ди Каприо и Джоной Хиллом. Маккей упомянул, что Хилл даже присылал ему фотографию дивана Ди Каприо, который полностью распотрошили его собаки. «По характеру они абсолютное торнадо», — объяснил режиссер. «Эти собаки как Джокер, они несут с собой хаос», — добавил Хилл. Дальше Дженнифер Лоуренс и сам Ди Каприо по очереди рассказали историю спасения.
Одна из собак Ди Каприо упала в озеро, и актер прыгнул следом за ней. Но как только он помог хаски выбраться из воды, вторая тоже решила искупаться. «Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере», — рассказал актер. «Они живут в Калифорнии и не знают, что такое замерзшее озеро», — объяснил Ди Каприо поведение собак. Рассказ произвел большое впечатление на Мэрил Стрип, которая на съемках не слышала об этой истории.
Комедия «Не смотрите наверх» выйдет на Netflix в конце декабря. Ди Каприо и Лоуренс играют астрономов, которые обнаружили, что через шесть месяцев планета погибнет из-за приближающегося к ней метеорита. Астрономы отправляются к президенту США и журналистам, чтобы предупредить землян об опасности, однако те не воспринимают их всерьез.