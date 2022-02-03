Кто съест больше салата на скорость: гигантская крольчиха или человек? Ответ вас удивит (ну или не удивит)

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В США любят проводить соревнования по скоростному поеданию чего-нибудь: хот-догов, бургеров, стейков — или вот, например, салатов.

«Салаты — „кроличья еда“? Хани, гигантская фламандская крольчиха, не смогла съесть ни одного листочка на соревновании по поеданию салата в Калифорнии»

1 февраля на парковке ресторана «Chop Stop» в пригороде Лос-Анджелеса 27-летняя Рэйна Хуан, которая профессионально ест еду в огромных количествах, соревновалась в поедании салата — но не с какими-нибудь там людьми, а с по-настоящему грозным соперником.

Против девушки вышла девятикилограммовая крольчиха с почти что рестлерским псевдонимом «Honey 'Mega' Bunny», что можно перевести как «Хани Мега Зайка». Сравнения с рестлингом неслучайны: как пишет Los Angeles Times, встречу Хуан и крольчихи анонсировал Крис Клосс, ранее комментировавший настоящие бои. Не обошлось и без главной темы из фильма «Рокки»

Давайте и мы насладимся ей Bill Conti — Topic

К сожалению, захватывающего поединка не получилось. Хани так и не съела ни одного листочка! А вот Хуан за десять минут съела более полутора килограммов салата. Команде кроликов не помогла даже замена: сменившая Хани крольчиха Прешес тоже не съела вообще ничего.

Хозяин и разводчик кроликов Луис Мозес, комментируя досадное поражение агентству Reuters, заявил, что кролики в отличие от, например, собак, не едят все сразу, а распределяют пищу равномерно на целый день — но едят они вообще-то немало. А победительница призналась, что съесть такое количество салата ей помогла горячая вода.

Ждем реванша!

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