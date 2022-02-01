Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Наверное, все мы хоть раз получали от родственников анимированные открытки на какой-нибудь праздник. Нелепые, с не самым лучшим дизайном, но (будем честны) все-таки милые. Так вот: приготовьтесь получить примерно такое же поздравление с китайским Новым годом от Бориса Гребенщикова!

Просто невероятно, согласитесь? Особенно хорошо смотрится внезапный малыш Йода. Поздравление с Новым годом по привычному для нас стилю было ничуть не хуже.

А этой открыткой лидер «Аквариума» поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. И снова мандалорец и малыш Йода…

В прошлом году, кстати, новогодняя открытка не была анимированной. Прогресс не стоит на месте.

Нет, это мы должны сказать «Спасибо!»

С Новым годом!

Кто перед вами — тигр или нет? 🐯 Тест «Медузы», от которого рябит в глазах. Потому что угадывать нужно по полосам на теле!

С Новым годом!

Кто перед вами — тигр или нет? 🐯 Тест «Медузы», от которого рябит в глазах. Потому что угадывать нужно по полосам на теле!

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!