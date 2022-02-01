Борис Гребенщиков поздравляет всех с китайским Новым годом — в лучших традициях открыток-гифок, которые вам присылает тетушка на Пасху
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Наверное, все мы хоть раз получали от родственников анимированные открытки на какой-нибудь праздник. Нелепые, с не самым лучшим дизайном, но (будем честны) все-таки милые. Так вот: приготовьтесь получить примерно такое же поздравление с китайским Новым годом от Бориса Гребенщикова!
Просто невероятно, согласитесь? Особенно хорошо смотрится внезапный малыш Йода. Поздравление с Новым годом по привычному для нас стилю было ничуть не хуже.
А этой открыткой лидер «Аквариума» поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. И снова мандалорец и малыш Йода…
В прошлом году, кстати, новогодняя открытка не была анимированной. Прогресс не стоит на месте.
Нет, это мы должны сказать «Спасибо!»