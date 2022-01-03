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Кто перед вами — тигр или нет? 🐯 Тест «Медузы», от которого рябит в глазах. Потому что угадывать нужно по полосам на теле!

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Символ года — тигр (24 на 7, тигр!). 🐅 Да не простой, а водяной. Эта информация совершенно точно не пригодится вам при прохождении этого теста. А вот умение отличать одних полосатых животных от других — очень даже. Все же тигры заслуживают уважения, пусть и выступают в цирке в отличие от волка. Ах да, еще кое-что: это игра на время, поэтому принимайте решения с тигриной скоростью. Вас ждут 18 вопросов. Ну что, поехали!

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