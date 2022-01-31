Во «ВКонтакте» раскритиковали новогоднюю елку и развлечения в городе Уяр Местный мэр расстроился и подал заявление в полицию

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В городе Уяр Красноярского края — скандал из-за городской елки. Житель Красноярска Алексей Крашенинников на Рождество приехал с семьей в Уяр к родственникам и выложил пост в местном паблике во «ВКонтакте», где жестко раскритиковал город за его необустроенность (предупреждаем, в ролике много мата, не смотрите его, если для вас такое неприемлемо).

«Как мы были поражены тому, что мы там увидели: елка стоит на ржавой трубе, дети катались не на горке, а на сугробе. На площади были навалены кучи снега, на которых бесконтрольно катались дети. Травмоопасность здесь явно выше, чем это была бы обычная ледяная горка», — объяснил позже свой пост Крашенинников.

В комментариях во «ВКонтакте» нашлось много тех, кто стал защищать город и предлагать Алексею «приехать и сделать все самому». После этих возмущенных комментариев, Крашенинников написал еще один пост. Он предлагал спросить не с критикующего, а с местной власти — хотя бы документы о проведенном благоустройстве. «Соберите общественную группу и запросите финансовый отчет о проделанной работе и потраченных средствах на благоустройство вашего, пока что, города. Мне почему-то думается, что вас удивит несопоставимость одного с другим если вам хоть что-то предоставят», — пишет Крашенинников.

24 января выяснилось, что глава администрации Уяра написал на Крашенинникова заявление в полицию. Как сообщил «ТВК Красноярск», мэр Валерий Прищепко посчитал, что Крашенинников оклеветал администрацию и необоснованно обвинил в растрате бюджетных средств.

В новом посте во «ВКонтакте» Крашенинников объясняет, что он не хотел кого-то оскорбить или обвинить — он только показывал проблемы города. Также он добавил, что все сказанное и написанное — это только его оценочные суждения, но извиняться за них он не собирается.

По заявлению мэра Уяра проводится проверка, официальных комментариев от администрации города пока нет, а судьба злополучной елки неизвестна.

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