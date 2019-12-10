В Рязани упрямая елка помешала новогоднему чуду. Дед Мороз так и не смог ее зажечь

В Рязани Дед Мороз не смог зажечь главную городскую елку во время праздничного концерта. Дерево уговаривали стихами: «Ну-ка, елка, не скупись! Огоньками загорись! По команде раз, два, три — наша елочка, гори». Не сработало. Пришлось повторить, добавив патриотизма: «Раз, два, три — российская елка, гори!». Гирлянды на ней так и не зажглись, но торжественная музыка все же заиграла. «Вот и здорово», — смиренно отреагировал Дед Мороз. Елку пообещали зажечь позже, 14 декабря на празднике «Катай, Рязань».

Новостное агентство РЗН.инфо

Так что же помешало новогоднему чуду? Оказалось, елку установили прямо перед концертом, а гирлянды на нее повесить не успели.

Мэр города Елена Сорокина объяснила накладку вмешательством злых сил: «Вместе с новогодней столицей мы оказались в сказке, где всегда есть злые силы, и они хотят все напутать, все испортить, но мы не дадим это сделать. Добро всегда побеждает зло! Наша новогодняя столица добрая и жители у нее добрые. Я желаю всем добрых мыслей и поступков. Пусть у нас все получится».

В 2019 году Рязань стала новогодней столицей. Это проект, созданный в 2012 году министерством культуры. Каждый год выбирают новую столицу, а эстафету передают с помощью снежинки — официального символа проекта.

Фото в анонсе: Руссо Туристо / YouTube