В Гродно пришел праздник: город украсили елками из колбасы и «золотых слитков»

В белорусском городе Гродно в преддверии Нового года открыли аллею с елями, созданными местными предприятиями. В парке Жилибера установили более 40 «дизайнерских елок», как их называют местные журналисты.

«Гродненский мясокомбинат» представил ель, которую украшают десятки палок колбасы. Местный автобусный парк сделал ель из автомобильных покрышек (листайте фотографии ниже).

Необычные ели устанавливают в Гродно третий год подряд. Некоторые предприятия перед 2020 годом установили те же ели, что и в прошлые годы. Зато Белагропромбанк создал ель из ненастоящих золотых слитков, возле которой оставил подарок — несколько слитков, перевязанных красной лентой.

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