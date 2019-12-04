В детском саду Омска новогоднюю елку прибили к потолку 🎄

В паблике «ЧП Омск» опубликовали фотографию новогодней елки, которую якобы установили в омском детском саду. Что в этом необычного? Да в общем-то ничего — за исключением того, что дерево прибили к потолку, верхушкой вниз.

В приемной детского сада все отрицают и говорят, что «фото — неправда, этой елки нет». Однако в городском департаменте образования заявили, что дерево действительно висит под потолком: «Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла». В ведомстве объяснили, что в музыкальном зале детского сада установлена другая елка, которая считается главной — и вот она как раз стоит на полу.

Возможно, родители просто вдохновились тем, что в 2018 году в московском «Детском мире» на Лубянке елку тоже подвесили к потолку, только макушкой вверх. Выглядело это так.