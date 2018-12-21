Банк в Екатеринбурге сделал новогоднюю елку из двух миллионов долларов и евро. От клиентов ее скрывают

В банке «Нейва» в Екатеринбурге сотрудники сделали новогоднюю елку из пачек долларов и евро. Фотографию елки сотрудники банка прислали на конкурс, который проводит местное издание E1.RU.

«Елка», в которой 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, стоит в одном из внутренних помещений банка, куда у клиентов нет доступа, рассказала изданию одна из сотрудниц кредитной организации.

Znak.com в банке рассказали, что банкноты были взяты из хранилища и «денежное дерево» разберут, чтобы выдавать наличные клиентам.

При этом в комментариях к посту о елке в фейсбуке E1.RU председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов (можно предположить, что именно он прислал снимок на конкурс) сообщил, что «елка» простояла всего 15 минут в хранилище банка, а затем ее разобрали и отправили валюту по отделениям.