Это «Шапито» на «Медузе»? А я думала, сова! Стендап-комик Гарик Оганисян нашел героев того самого мема И взял у них интервью

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Героиня мема про сову стала гостьей подкаста «Реаниматрица» с Гариком Оганисяном. В этом шоу Оганисян берет интервью у героев старых мемов о главном.

Если вы вдруг не помните оригинальное видео, вот оно:

Joker

Ролик появился в 2013 году, и первые полгода у него было меньше тысячи просмотров. Потом он завирусился в пабликах «ВКонтакте», попал к Максу +100500 (еще помните такого?) и в программу «Вечерний Ургант».

В 2021-м мем снова вспомнили и начали снимать на него пародии в тиктоке. В основном они целиком повторяли сюжет оригинала, но были и интересные переосмысления:

серёжа?

Про героев видео долго ничего не было известно, пока его автор в августе 2021-го не предложил подписчикам своего инстаграма найти ту самую женщину с совой. И они нашли! Вот как прошла их встреча:

Kamerasova

Байбулат Батуллин и Суфия Хайдаровна (так зовут героев видео) стали гостями двух последних выпусков подкаста «Реаниматрица». И вот что мы узнали.

Ролик снят в казанском парке «Эрмитаж». В нем Батуллин, сыгравший в фильме «Сокровища О.К.» (рейтинг 2.8 на «Кинопоиске»!), по просьбе продюсера пытается записать комментарий о съемках. Именно об этом кастинге он и говорит в начале видео!

Подкасточная

Суфия Хайдаровна в то время работала дворником на автобазаре, а сову завел в качестве питомца ее коллега Саша — и часто приносил ее на работу. Также незадолго до встречи женщина смотрела выпуск «Что? Где? Когда?», в котором сова занимает не последнее место. А потом увидела Батулина с громоздкой камерой и, как говорится, искра, буря, безумие — дальше вы все знаете.

После подкаста у Суфии Хайдаровны появился тикток-аккаунт. Сейчас там 7 роликов и 30 тысяч подписчиков.

Также в выпуске героиня мема рассказывает о детстве, популярности и оптимизме, который помогает ей жить.

Подкасточная

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