Шведские власти отправили Гарольда, скрывающего боль, рекламировать прививки от коронавируса. Случайно: они не знали, что это мем
Шведские власти по ошибке использовали фотографию Гарольда, скрывающего боль, в анонсе бесплатной вакцинации граждан. На это обратило внимание агентство Reuters.
Судя по скриншотам, фотография Андраша Арато, которого и называют Гарольдом, появилась на сайте 1177.se — он предоставляет информацию и электронные услуги в сфере здравоохранения. Снимок сопровождал новость о том, что жители Швеции от 75 лет смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса.
Официальный представитель стокгольмского региона Ханна Феллениус заявила Reuters, что фотографию Андраша Арато взяли из фотостока, не зная, что он герой мема — и быстро поменяли на другой снимок, когда узнали о Гарольде.
Шведские власти не считают, что эта фотография могла ухудшить отношение местных жителей к вакцине, отмечает агентство. Снимок провисел на сайте несколько часов.
Фото в анонсе: StockLite / Shutterstock.com