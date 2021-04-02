Шведские власти отправили Гарольда, скрывающего боль, рекламировать прививки от коронавируса. Случайно: они не знали, что это мем

Шведские власти по ошибке использовали фотографию Гарольда, скрывающего боль, в анонсе бесплатной вакцинации граждан. На это обратило внимание агентство Reuters.

Судя по скриншотам, фотография Андраша Арато, которого и называют Гарольдом, появилась на сайте 1177.se — он предоставляет информацию и электронные услуги в сфере здравоохранения. Снимок сопровождал новость о том, что жители Швеции от 75 лет смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса.

«Радостно увидеть, что Гарольд, скрывающий боль, вносит свой вклад в процесс вакцинации от коронавируса»

Официальный представитель стокгольмского региона Ханна Феллениус заявила Reuters, что фотографию Андраша Арато взяли из фотостока, не зная, что он герой мема — и быстро поменяли на другой снимок, когда узнали о Гарольде.

Шведские власти не считают, что эта фотография могла ухудшить отношение местных жителей к вакцине, отмечает агентство. Снимок провисел на сайте несколько часов.

Фото в анонсе: StockLite / Shutterstock.com