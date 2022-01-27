Мы нашли песню, после которой вы точно захотите выучить польский. Приготовьтесь к «Пьесеку»! Предупреждаем: выкинуть ее из головы долго не получится

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

С конца 2021 года тиктокер bulsjarz, он же барабанщик и солист группы The Bullseyes, Матеуш Яжомбек, выкладывает короткие ролики с похожим сюжетом. В них он заходит в комнату и встречает там что-то, заслуживающее заедающей песни.

В первом видео он попадает в ситуацию, знакомую каждому: друг при вашем появлении закрывает все на компьютере и c интересом смотрит в рабочий стол.

Jarz

Во втором видео музыкальная часть стала гораздо продолжительнее, и именно она завирусилась в тиктоке. В ролике за дверью автора ждал милейший пес, который по-польски звучит не иначе как «пьесек». Ретривер с удовольствием принимает ласки и почесывания ушек и лапок. Смотрите сами!

Jarz

Не успели запомнить слова? Специально для вас Матеуш Яжомбек выпустил полноценный трек про пьесека, которому невозможно не подпевать.

BULSJARZ

Русскоязычные комментаторы пожаловались, что песня заела у них в головах на несколько дней, и предложили автору отправиться с этим треком на «Евровидение», обещав свои голоса.

user2666996024815: «Предлагаю на следующее Евровидение поехать от Польши. Я буду голосовать за них (я серьезно)»

slesar19: «у меня в голове уже третий день играет 😂»

Естественно после такого успеха последовал третий трек — про кота, просто кота, наладить отношения с которым оказалось не так-то просто. Коту не нравились поглаживания лапок и ушек, но в итоге и он сдался перед лаской Яжомбека.

Jarz

Все прекрасное, что появляется в мире, тут же повторяют в Minecraft, и эти ролики не стали исключением. Тиктокер kaczkoland воссоздал в игре оба видео про животных. Вот они:

Kaczkoland

Kiedy wchodzisz do pokoju a tam… kotek #minecraft #kot #kotek Kaczkoland

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!