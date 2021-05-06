шапито
Мексиканская собака вместо мячика поймала волну — то есть прокатилась на серфе!
Источник: Meduza
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Похоже, в мексиканском городе Альварадо, штат Веракрус, эволюция шла своим ходом — иначе как еще объяснить, что местные собаки запросто катаются на серфе!
Дело было 2 мая. Очевидцы сняли на камеру проплывающую мимо лодку, к которой привязали серф. На серфе сидела невозмутимая собака, всем своим видом показывавшая, что не происходит ничего необычного. Очевидцы предположили, что она просто наслаждалась солнцем и прохладной водой. Что, в общем-то, заметно.