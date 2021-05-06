Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Похоже, в мексиканском городе Альварадо, штат Веракрус, эволюция шла своим ходом — иначе как еще объяснить, что местные собаки запросто катаются на серфе!

ViralHog

Дело было 2 мая. Очевидцы сняли на камеру проплывающую мимо лодку, к которой привязали серф. На серфе сидела невозмутимая собака, всем своим видом показывавшая, что не происходит ничего необычного. Очевидцы предположили, что она просто наслаждалась солнцем и прохладной водой. Что, в общем-то, заметно.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег