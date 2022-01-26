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«Я понимаю, что вы ждали не меня». В США полицейский доставил еду домой — вместо задержанного курьера

Источник: Meduza

Приложения для доставки еды изменили нашу жизнь. Как минимум, не очень понятно, что бы мы делали без них в пандемию. На этой неделе жительница американского города Су-Фолс в Южной Дакоте по привычке сделала заказ и не ожидала никакого подвоха.

Каково же было ее удивление, когда в дверь вместо курьера позвонил улыбающийся полицейский. С заказом в руках. Дальнейший диалог происходил сквозь смех обоих участников:

Tea Storm Chasers

— Я понимаю, что вы ждали не меня, но вашего курьера задержали, поэтому я решил, что доставлю заказ за него.

— Спасибо большое!

— Берегите себя!

— Спасибо.

Полицейского, который ненадолго вынужденно сменил профессию, зовут Сэм Бур, сообщает ESPN. За что именно был задержан курьер, неизвестно.

Это не первый такой случай в США: в июле 2021 года полицейский также доставил заказ после задержания курьера в городе Джонсборо, Арканзас, а в сентябре похожая история произошла в Массачусетсе.

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