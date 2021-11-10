Россияне описали идеального полицейского. Мы составили его фоторобот

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Ко Дню полиции государственный центр опубликовал результаты опроса о собирательном образе российского полицейского. Результат превзошел всякие ожидания. Как пел Михаил Шуфутинский, вот он какой, вежливый такой (буквально!):

опрятный

храбрый

сильный

крепкий

дружелюбный

грамотный

порядочный

работящий

Разумеется, после таких лестных ответов хочется взглянуть в глаза столь доблестному человеку. Поэтому мы попросили нейросеть «Сбербанка» ruDALL-E, которая создает изображения на основе текстовых описаний, показать нам тех, кого срочно нужно вешать на доску почета.

Вот что у нас вышло по запросу «идеальный российский полицейский». Обратите внимание на фуражку с иконкой «пауза». В общем, гордимся!

ruDALL-E XL

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