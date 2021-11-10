Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой
шапито

Россияне описали идеального полицейского. Мы составили его фоторобот

Источник: Meduza

Ко Дню полиции государственный центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о собирательном образе российского полицейского. Результат превзошел всякие ожидания. Как пел Михаил Шуфутинский, вот он какой, вежливый такой (буквально!):

  • опрятный
  • храбрый
  • сильный
  • крепкий
  • дружелюбный
  • грамотный
  • порядочный
  • работящий

Разумеется, после таких лестных ответов хочется взглянуть в глаза столь доблестному человеку. Поэтому мы попросили нейросеть «Сбербанка» ruDALL-E, которая создает изображения на основе текстовых описаний, показать нам тех, кого срочно нужно вешать на доску почета.

Вот что у нас вышло по запросу «идеальный российский полицейский». Обратите внимание на фуражку с иконкой «пауза». В общем, гордимся!

ruDALL-E XL

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама