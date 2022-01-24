Сложно ли взбесить рокеров? Как показала практика, достаточно девушки в тиктоке, которая собирает образы для концертов

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Тиктокерша Полина Картузова с ником pkmollyy снимает ролики, в которых собирает луки для любых ситуаций. Относительно постоянные рубрики — как одеться в стиле определенной субкультуры, собрать образ из вещей одного цвета и… в чем пойти на концерт той или иной группы.

molly

Именно ролики последней категории привлекли в ее блог рокеров, которые остались не в восторге. Дело в том, что Картузова собирала луки для концертов не только современных музыкантов, но и «Короля и Шута», «Гражданской обороны», Виктора Цоя и Курта Кобейна. Эти выступления уже вряд ли когда-то состоятся.

molly

Все тиктоки начинаются с фразы: «Котики, а давайте соберемся на концерт к … !». Дальше блогер расстраивается, отмечая, что «этот аутфит точно не подходит» и по очереди добавляет к своему образу «панковские и гранжевые вещи». В конце видео Полина Картузова оптимистично отмечает, что «Егор Летов или Курт точно бы заценили».

molly

Возможно, она и права, но современным фанатам музыкантов и ролики, и подобранные костюмы не понравились, и они устроили анархию в комментариях. Вот самые популярные и культурные из них (и постарайтесь не удивляться тому, как выглядят ники):

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«Как же она удивится когда окажется на их концерте»

🌜Лох🌛

«Ребят , может скажем ей ?..»

хёнджинни лавер🦹‍♀️

«покупая билет на концерт короля и шута вам в подарок идут билеты на цоя, нирвану»

🕸💔

«Летов так любил блестящие панковские топы и гранжевые чокеры»

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