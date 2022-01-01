Игнатий Винтуров — человек, готовый к любому празднику

Максимально короткое описание аккаунта: зумеры изобрели открытки из вотсапа. Те самые, которые вам присылают старшие родственники на разные праздники, только теперь к ним добавилась еще и музыка. И это, надо сказать, абсолютно потрясающе! Тикток про День пельменей вышел в январе, но мы до сих пор помним эту песню наизусть.

Отправляй открытку тому, кого ждёшь на пельмени❤️ Игнатий Винтуров

«Ага, что с лицом? Ну-ка угостись яйцом!» на мотив «Hollaback Girl» — идеальное поздравление с Пасхой.

Игнатий Винтуров

Ну а это поздравление с днем рождения вы наверняка видели. Или слышали.

Игнатий Винтуров

А эту открытку стоит отправить самому особенному человеку в вашей жизни

Игнатий Винтуров

Надо оговориться, что далеко не весь контент Игнатия — это такие вот открытки. Но что бы он ни снимал, всегда получается очень смешно. Как говорит сам блогер, соу фанни!