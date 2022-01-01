Сколько же времени мы потратили на тикток в 2021 году… И столько же потратим в этом! Вот девять аккаунтов, которые рекомендует «Медуза», — очевидных и не очень
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Редакция «Медузы» честно попыталась собрать лучшие тиктоки 2021 года… Но что-то не задалось: контента слишком много, да и актуальность быстро теряется. Поэтому мы зашли с другого угла — лучше порекомендуем вам аккаунты в тиктоке, за которыми сами с удовольствием следим. Тем более на новогодних каникулах многим (включая нас) хочется просто позалипать!
Игнатий Винтуров — человек, готовый к любому празднику
Максимально короткое описание аккаунта: зумеры изобрели открытки из вотсапа. Те самые, которые вам присылают старшие родственники на разные праздники, только теперь к ним добавилась еще и музыка. И это, надо сказать, абсолютно потрясающе! Тикток про День пельменей вышел в январе, но мы до сих пор помним эту песню наизусть.
«Ага, что с лицом? Ну-ка угостись яйцом!» на мотив «Hollaback Girl» — идеальное поздравление с Пасхой.
Ну а это поздравление с днем рождения вы наверняка видели. Или слышали.
А эту открытку стоит отправить самому особенному человеку в вашей жизни
Надо оговориться, что далеко не весь контент Игнатия — это такие вот открытки. Но что бы он ни снимал, всегда получается очень смешно. Как говорит сам блогер, соу фанни!
Степан — меланхоличный кот, который под коктейли и шампанское размышляет о жизни
Кот Степан в 2022 году оказался сразу в двух почетных номинациях «Медузы» — это одновременно и наш любимый мем, и наш любимый тиктокер года.
Конкурентов хватает (об очаровательном Лехе расскажем ниже), но Степан берет задумчивым и просветленным видом. Он в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживает на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. И этот мир ему абсолютно понятен. А ищет он здесь только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным…
И да, мы знаем, что мем про идущего к реке никак не связан со Степаном. Но именно такие мысли возникают в голове, когда видишь, как кот, оперевшись лапой на стол, весь такой красивый в свете гирлянд, сидит и грустит под какого-нибудь Меладзе. Лучший.
Сара Маккринор — придумала танцы под прессом
Танцовщица снимает каверы на разрушающиеся под гидравлическим прессом предметы. Если вы перечитали предложение выше несколько раз, но все равно ничего не поняли, просто взгляните на это произведение искусства. А вернее, на хореографию:
Залипательные аккаунты с расплющивающимися и взрывающимися предметами под гидравлическим прессом были популярны еще на ютьюбе под такими хештегами, как #ASMR и #satisfying. Но танец, изображающий эти самые предметы в момент взрыва (или, собственно, расплющивания), — это новый уровень залипания.
Автор этих арт-перформансов в тиктоке — танцовщица из США Сара Маккринор. Рубрику с гидравлическим прессом она ведет под хештегом #hydraulicdance (#гидравлическийтанец). Помимо расплющенных предметов у Сары есть и другие танцевальные подборки. Например, в одной из них она повторяет движения животных из вирусных видео.
Метатель — человек, способный поразить мишень даже лейкой или зонтом
Уже посмотрели «Соколиный Глаз» — сериал про самого меткого стрелка из лука в киновселенной Marvel? Отлично, значит, самое время взглянуть на русскую версию супергероя. Мстители им пока не заинтересовались, и совершенно зря: мужчина, выступающий под псевдонимом Метатель, скорее всего, смог бы расправиться с Таносом на раз-два.
Дело в том, что тиктокер что угодно может превратить в оружие: от ложек до монет, швабр, ремней и зубочисток. Все это он способен метнуть точно в цель — с такой силой, что предмет (чем бы он ни был) втыкается в поверхность. «Есть одна цель — засадить все в мишень!!!», говорится в описании аккаунта. Все так: Метатель уверенно к ней идет.
«Аха готовит» — один из самых уютных тиктокеров
Аккаунт, почти каждое видео в котором неизменно начинается с фразы «Щас батя всех накормит» — и ты понимаешь, что следующая минута (а то и не одна) пройдет в максимально уютной и доброй атмосфере, а батя действительно всех накормит.
Мужчина снимает свою жизнь в загородном доме, где он неизменно готовит что-то вкусное (ох уж это «надо посолии-и-ить, поперчи-и-ить»), делает ремонт и мило общается со своими близкими: женой, дочерью, маленьким йорком по кличке Волкодав, черепашкой Пашей и британской кошкой, которую батя зовет просто Жиробасиной (но любя).
В какой-то момент семейство пополнилось алабаем по кличке Барс — он забрел на участок, видимо, почувствовав доброту. Но, к сожалению, на момент написания этого текста Барс ушел. Желаем ему найтись!
Периодически автор блога поет. В этот момент концентрация душевности просто зашкаливает.
Catluminati — лучший друг всех котов и кошек
Тиктокер, чьи видео по-настоящему тяжело смотреть… ведь он просто живет, возможно, лучшую жизнь из всех возможных: гуляет по своему ухоженному району и гладит ухоженных соседских котов. Животные радостно бегут к нему навстречу, как будто ждали этих поглаживаний весь день.
Практически всех кошек блогер знает по кличкам и готов рассказать о них какую-нибудь историю. Хотя даже «кошачий иллюминат» (так его зовут) иногда встречает кота, которого видит в первый раз. Не район, а просто рай!
Конечно, у самого блогера тоже есть котик. Зовут его Скэмпер, и он тоже живет свою лучшую жизнь.
«Смешарики» — великий аккаунт великого мультика
Нужны ли здесь какие-то слова? Просто выпишите премию человеку, который ведет этот тикток! И, скажем, делает отсылки к Оксимирону:
К рэперу GONE.Fludd:
К бессмертной классике:
И, кажется, вообще ко всем трендам:
Если вы ничего не поняли, не переживайте, вы просто просидели в тиктоке на несколько десятков часов меньше, чем нужно… Может, это и к лучшему!
Хаби Лейм — разоблачитель бесполезных лайфхаков
Даже если вы не сидите в тиктоке, вы точно видели мемы с Хаби Леймом. Популярность ему принесла яркая мимика и фирменное выражение лица — саркастичный взгляд, будто отвечающий «🤦♂️» на вопрос «А что, так можно было?».
Согласитесь, вирусные лайфхаки зашли слишком далеко: есть ощущение, что такой контент снимается не ради того, чтобы принести пользу подписчикам, а просто ради того, чтобы опубликовать какой-то необычный способ использования повседневных вещей.
Иногда Хаби разоблачает не просто бесполезные лайфхаки, а сами пародии на них. Штош, будем считать это метаиронией 🤔
В 2022 год Хаби врывается с почти 125 миллионами подписчиков — видимо, его антилайфхаки действительно полезны многим 😎
Леха — самый грязный (но самый очаровательный 🥺) котенок России
В этом году нас в самое сердечко поразил еще один аккаунт питомца — встречайте «самого грязного котенка России», «дальневосточного сфинкса» (а на самом деле — перса-экстремала) Леху!
Леше семь лет, вместе со своей хозяйкой Настей он переехал из Хабаровска в Москву. Леха обожает кушкать (именно кушкать!), но из-за того, что у него плоская мордочка, она постоянно испачкана едой. Настя не обижается на нелестные комментарии в духе «помойте кота» и именно за эту черту гордо именует Леху «самым грязным котенком России». Просто Леша — панк 🤘
Подписчиков в тиктоке в первую очередь очаровала разговорчивость Алексея, именно это качество принесло ему популярность. У видео, где он отвечает «мяяяя», услышав свое имя, почти три миллиона просмотров.
В последнее время у Лехи начались проблемы со здоровьем, о чем Настя регулярно рассказывает на странице питомца в инстаграме. Желаем звезде тиктока поскорее поправиться! Мы нуждаемся в тебе, легенда ❤️