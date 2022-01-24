Немецкий программист показал, как играет в GTA 5 на самом первом Game Boy 1989 года. Потому что может!

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Пятая часть игры Grand Theft Auto (или просто GTA 5) вышла уже больше восьми лет назад. Продолжения так и не анонсировали, поэтому игроки продолжают развлекаться как могут. Например, программист из немецкого Ахена Себастьян Штаакс показал, как играет в игру 2013 года на портативной консоли 1989 года — самом первом Nintendo Game Boy.

there oughta be

Разумеется, тут не обошлось без подвоха: на самом деле игра запущена на современной консоли PlayStation (впрочем, ее можно запустить и на компьютере), а изображение на экране Game Boy — это лишь трансляция, которая идет через WiFi-картридж, который также разработал Штаакс. Подробнейшее объяснение того, как работает техническая часть, а также исходный код можно найти в блоге программиста.

there oughta be

Видео о том, как работает картридж, разработчик опубликовал в декабре 2021 года. Благодаря изобретению на старой консоли можно, например, читать статьи из «Википедии» — хотя на маленьком и старом дисплее делать это не слишком удобно.

Что уж и говорить об игре в разрешении 160 на 144 пикселя и с частотой 20 кадров в секунду? И все это в великолепной монохромной зеленой цветовой гамме… благодаря картриджу Штааксу удалось запустить не только GTA 5, но и Crysis (2007) и оригинальный Doom (1993).

Несмотря на огромный интерес подписчиков к WiFi-картриджу и идее облачного гейминга на ретроконсолях Штаакс заявил, что не собирается запускать свое изобретение в массовое производство. Но благодаря подробно документированному процессу создания картриджа его может воспроизвести любой желающий.

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