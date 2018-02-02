«Пажошта, атпустише меня»: британский геймер попытался уговорить россиян освободить его из виртуальной клетки

Британский геймер с ником GreekGodx попытался выучить пару фраз на русском языке во время прямой трансляции многопользовательской игры «Sea of Thieves», которую он проводил в конце января. Но у него ничего не получилось.

В «Sea of Thieves» игроки объединяются в команды, которые исследуют море на пиратских кораблях. При этом у геймеров есть возможность «наказывать» мешающих напарников — если все проголосуют за его изоляцию, он окажется запертым в клетке.

Как выяснил GreekGodx, этой функцией пользуются и просто для троллинга. Во время трансляции он присоединился к команде, которая безо всякой причины закрыла его в клетке и начала издеваться — игроки оскорбляли его и включали ему музыку.

GreekGodx вышел из игры (иначе выбраться из клетки нельзя) и зашел заново. Но через несколько минут он снова попал в команду, участники которой решили закрыть его в клетке. GreekGodx прислушался к их разговорам и пришел к выводу, что это русскоязычные игроки. После этого он открыл переводчик Google, выяснил, как звучит фраза «Пожалуйста, отпустите меня», и начал кричать ее напарникам. Правда, у него получилось что-то такое: «Пажошта, атпустише меня».

Возможно, «русские» игроки не поняли GreekGodx, потому что его никто не отпустил. Разозлившись, автор трансляции вбил в переводчик оскорбление и начал кричать его. Правда, Google понятную всем фразу «fuck you» перевел как «трахать тебя».

Осторожно: герой этого видео пытается материться по-русски. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на самую оскорбительную рекламу Великобритании.

THE NOTORIOUS CAPTAIN BLACKBEARD Greekgodx

GreekGodx так никто и не выпустил, ему пришлось снова выйти из игры.

«Sea of Thieves» — игра, которую издает Microsoft. Она выйдет в марте 2018 года; GreekGodx играл в ее альфа-версию.