В небе над США сняли летающую тарелку. Нет, это не очередное НЛО, а новый одноместный летательный аппарат Его можно будет купить, но стоит он как «Ламборгини»

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С появлением мобильных телефонов в кармане у каждого летающие тарелки стали реже появляться в небе. Интересно, почему… 🤔 Ситуацию решил исправить американский стартап Zeva. На днях в ютьюбе опубликовали видео с тестовым полетом его нового прототипа одноместного воздушного аппарата.

ZEVA Aero

Модель Zero в виде диска диаметром 2,4 метра взлетает и садится вертикально — а значит для нее не нужна особая площадка. Летает аппарат как в вертикальном, так и горизонтальном положении (пилот в таком случае будет сидеть головой вперед). Легкий и прочный корпус тарелки сделан из штампованного композитного материала, поэтому весит всего 317 килограммов.

Уже этой весной компания начнет принимать предзаказы на аппарат. Чтобы забронировать его, нужно внести депозит в 5 тысяч долларов. Полная стоимость составит около 250 тысяч долларов. Zeva надеется привлечь не только любителей экстрима, но также службы патрулирования и спасения.

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