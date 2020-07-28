На снимках Солнца обнаружили черный квадрат. Конспирологи обрадовались: ну наконец-то пришельцы! 👽 Но тут пришли ученые и все испортили

Британские таблоиды и сторонники теорий заговора разглядели на новых фотографиях Солнца инопланетный корабль, который «в 10 раз больше, чем Земля». Снимки сделаны космической обсерваторией SOHO.

На изображениях виден черный квадрат. Конспирологи предположили, что это куб, на котором путешествуют пришельцы. Однако в SOHO теорию об инопланетянах назвали «полной чушью».

Никакой это не объект, а всего лишь поврежденный блок телеметрии — обычная ошибка при передаче сигнала. Из-за таких ошибок и возникают графические артефакты вроде черного квадрата. Это нормально, учитывая, что обсерватория находится в полутора миллионах километров от Земли.

Но мы-то с вами знаем: на самом деле в обсерватории просто покрывают враждебную расу боргов из «Звездного пути».

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