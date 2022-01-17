Лед Финского залива треснул, как будто из-под него вылупились Чужие! Но на самом деле все прозаичнее

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Петербургу в последнее время не везет: недавно он пострадал от мусорного коллапса и гололеда (и клипа Сергея Шнурова об этом), а теперь, кажется, столкнулся с проблемой пострашнее. В Финском заливе у Шепелевского маяка неподалеку от города из-подо льда начали вылупляться Чужие! 😱

Что-то общее действительно есть…

На публикацию телеграм-канала Jonah Live обратило внимание издание «Бумага». Журналисты спросили, что происходит со льдом, у главного синоптика Петербурга Александра Колесова. К счастью (или к сожалению), версия о Чужих не подтвердилась. Сначала дадим вам возможность самостоятельно догадаться, в чем же дело.

Нажмите кнопку, чтобы проверить себя Объяснение ученого разочаровывающе простое: «Уровень воды опустился, и на [подводных] камнях разломало лед»

Что ж, остается только развести руками!

Если все же хочется посмотреть, как вылупляются Чужие…

«Чужим» Джеймса Кэмерона — 35 лет! Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитый фильм про ксеноморфов

Если все же хочется посмотреть, как вылупляются Чужие…

«Чужим» Джеймса Кэмерона — 35 лет! Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитый фильм про ксеноморфов

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