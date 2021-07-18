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«Чужим» Джеймса Кэмерона — 35 лет! Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитый фильм про ксеноморфов

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35 лет назад, 18 июля 1986 года на экраны вышел фильм «Чужие» — продолжение «Чужого» Ридли Скотта. Сиквел, который снял Джеймс Кэмерон, по сравнению с оригиналом стал более масштабным: это был уже не хоррор в замкнутом пространстве, а боевик. Вместо одного Чужого — десятки, вместо беззащитного экипажа корабля-буксировщика — отряд солдат. И зрителям, и критикам все это понравилось, а «Чужие» стали образцом того, как надо снимать сиквелы. В общем, давайте вспоминать фильм!

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Фото в анонсе: 20th Century Studios / Landmark Media / Alamy / Vida Press