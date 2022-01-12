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Технологии протезирования активно развиваются, но пока многие искусственные конечности выглядят не очень эстетично — примерно как запчасти роботов из фильмов 1980-х. Новые титановые протезы Exo-Prosthetic в этом смысле сделали большой шаг вперед.

Промышленный дизайнер Уильям Рут посчитал, что традиционные протезы изготавливают устаревшим способом. Чтобы сделать конечности красивыми и современными, он решил использовать 3D-сканирование, 3D-моделирование и 3D-печать.

Процесс строится так: сначала оставшаяся часть конечности пациента сканируется для создания виртуальной 3D-модели — это позволяет протезу прилегать к телу с точностью до долей миллиметра. Затем создается полая сетчатая 3D-модель — такой подход уменьшает вес, но сохраняет прочность конструкции. Эта модель отправляется на 3D-принтер и печатается из титана — прочного, легкого металла. Далее на 3D-принтере печатаются соединительные детали, а внутрь вставляются стандартные компоненты. В итоге можно ходить с полым протезом, а можно использовать кастомные накладки — цвета и рисунки на них ограничены только фантазией клиента. Собранный воедино Exo-Prosthetic передает силуэт и форму реальной конечности.

Пока Уильям Рут только работает над полностью функционирующим прототипом, но его проект вызвал большой интерес. Дизайнер обдумывает, с кем именно он будет сотрудничать дальше: с небольшим стартапом — компанией, специализирующейся на 3D-печати — или крупными компаниями на рынке протезов.

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