В Ярославской области часовню напечатали на 3D-принтере

Правительство Ярославской области

В Ярославской области будет установлена часовня, напечатанная на 3D-принтере, сообщил портал органов власти региона 12 декабря. Над проектом работает местная компания «Спецавиа», специализирующаяся на создании строительных 3D-принтеров и возведении с их помощью зданий.

Часовня сделана из «обычного бетона», рассказал гендиректор компании Александр Маслов. По его словам, создание деталей стоило 15 тысяч рублей.

Правительство Ярославской области

Часовня, по словам Маслова, будет выглядеть «довольно-таки презентабельно». «Она шлифуется, она шпаклюется, она покроется гидрофобной мастикой, она покрасится в цвет», — объяснил он.

В сюжете «Первого Ярославского» сказано, что компания выполнила «пока тестовый вариант» часовни по эскизу архитектора Вячеслава Ижикова (автора проектов множества храмов) — так как из-за большого количества мелких деталей «создать задумку автора с первого раза не получилось». Однако и пробный вариант «не останется без дела» — его установят в Ростовском районе области весной, сказано в сюжете.

Правительство Ярославской области

В 2016 году Александр Маслов распечатал купол для деревенской часовни.