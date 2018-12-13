В Ярославской области часовню напечатали на 3D-принтере
В Ярославской области будет установлена часовня, напечатанная на 3D-принтере, сообщил портал органов власти региона 12 декабря. Над проектом работает местная компания «Спецавиа», специализирующаяся на создании строительных 3D-принтеров и возведении с их помощью зданий.
Часовня сделана из «обычного бетона», рассказал гендиректор компании Александр Маслов. По его словам, создание деталей стоило 15 тысяч рублей.
Часовня, по словам Маслова, будет выглядеть «довольно-таки презентабельно». «Она шлифуется, она шпаклюется, она покроется гидрофобной мастикой, она покрасится в цвет», — объяснил он.
В сюжете «Первого Ярославского» сказано, что компания выполнила «пока тестовый вариант» часовни по эскизу архитектора Вячеслава Ижикова (автора проектов множества храмов) — так как из-за большого количества мелких деталей «создать задумку автора с первого раза не получилось». Однако и пробный вариант «не останется без дела» — его установят в Ростовском районе области весной, сказано в сюжете.
В 2016 году Александр Маслов распечатал купол для деревенской часовни.