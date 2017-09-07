Украинский архитектор печет торты с помощью 3D-принтера. Они выглядят как арт-объекты

Динара Касько — кондитер из Харькова, которая делает очень необычные десерты — ее торты похожи на современные арт-объекты.

A post shared by Dinara Kasko (@dinarakasko) on Aug 9, 2017 at 8:55am PDT

По образованию Касько архитектор, и в кулинарии она использует именно архитектурные методы. Сначала кондитер создает трехмерную модель торта, которую распечатывают на 3D-принтере. Затем модель отливают в силиконе — получается форма для торта. «В принципе, любой специалист может сделать то же, что и я. Просто так получилось, что до меня никто не соединял компьютерное моделирование и кулинарию подобным образом», — сообщила Касько в одном из интервью.

A post shared by Dinara Kasko (@dinarakasko) on Apr 22, 2017 at 4:41am PDT

A post shared by Dinara Kasko (@dinarakasko) on Jul 17, 2017 at 9:31am PDT

A post shared by Dinara Kasko (@dinarakasko) on Jul 4, 2016 at 6:30am PDT

A post shared by Dinara Kasko (@dinarakasko) on Oct 11, 2015 at 1:26pm PDT

A post shared by Dinara Kasko (@dinarakasko) on Sep 14, 2016 at 8:30am PDT

В своем инстаграме Касько показывает не только готовые десерты, но и процесс их создания.