В Лос-Анджелесе полицейские отказались ловить преступников во время ограбления. Вместо этого они ловили покемонов в Pokemon GO

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David McNew / Getty Images

В апреле 2017 года в торговом центре округа Лос-Анджелес произошло ограбление. На место прибыли полицейские и запросили подкрепление. Сержант, следивший за ситуацией, заметил полицейскую машину своих коллег — Льюиса Митчелла и Эрика Лозано — в переулке неподалеку. Он попросил их подъехать к магазину, но те отказались. Позже оба отрицали, что слышали его просьбу.

На следующий день сержант нашел в записях видеорегистратора машины Митчелла и Лозано причину, по которой так и не дождался подкрепления. Выяснилось, что полицейские не только услышали приказ, но и активно обсуждали, стоит им ехать на вызов или нет.

Дело в том, что Митчелл заметил в игре Pokemon GO на своем телефоне (использует реальную карту местности) покемона снорлакса, возникшего на перекрестке неподалеку. Собственно, эта фантастическая тварь и помешала сотрудникам правопорядка исполнить служебный долг. Вместо этого Митчелл и Лозано около 20 минут катались по окрестностям, обсуждая покемонов. Сначала они поймали снорлакса, затем поехали за следующим — очень редким покемоном вида тогетик (кстати, он считается талисманом, приносящим удачу). Поймав и его, Митчелл сказал, что «ребята будут ему завидовать».

Полицейских отстранили от службы после обнародования видео. Во время допросов Лозано и Митчелл объясняли, что вовсе не играли в Pokemon GO, а лишь «разговаривали» об игре и «хвастались своими результатами», поэтому хотели обжаловать решение об увольнении. Но судья им не поверил, апелляционный суд подтвердил решение, назвав поведение Лозано и Митчелла «вопиющим проступком».

Pokemon Go вышла в 2016 году в версии для устройств на iOS и Android. Цель игры — ловить виртуальных животных, прокачивать их и своего персонажа. Игра основана на технологии дополненной реальности: с помощью GPS приложение определяет, где находится игрок, что позволяет учитывать его перемещения на улице.

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