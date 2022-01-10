Шел третий год пандемии. Люди с именем Ковид начали объединяться в группы, чтобы прекратить насмешки Будем честны: им тяжеловато!

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Имя Ковид в переводе с санскрита означает «ученый или образованный человек» — оно даже упоминается в ведической литературе и индуистских молитвах. Но с марта 2020 года до этого никому нет дела, ведь на уме у всех совсем другой ковид. В общем, на третий год пандемии можно смело заявить: люди с именем Ковид очевидно натерпелись и устали от шуток. А некоторые даже объединились в социальных сетях, чтобы рассказать о своей проблеме.

На ситуацию жалуется, например, Ковид Капур из индийского города Бангалор. Он назвал происходящее «абсолютным безумием». Капур регулярно рассказывает о своих злоключениях в твиттере, указывая, что он, в отличие от многих, «ковид-положительный с 1990 года» (год его рождения). Вот только Google постоянно предлагает исправить написание его имени — он Kovid, не Covid. Его друзья на 30-летие заказали торт с надписью «С днем ​​рождения, #Ковид-30». Кондитеры суть поздравления не поняли, поэтому имя, разумеется, тоже написали с ошибкой.

«Жизнь подкинула мне и всем нам кислый лимон», — пишет Капур. «Я решил отнестись ко всему этому с юмором и сделать из этого лимонад. Самое смешное и грустное в том, что в будущем шуток будет намного больше, и, похоже, что это на всю оставшуюся жизнь».

28-летняя девушка по имени Ковид Джайн из индийского города Индор рассказала, что в первый год ей было весело из-за всей этой шумихи. Друзей Джайн, вышедшей замуж в декабре того же года, позабавило, что «Ковид женится во время ковида». Теперь она предпочитает не называть свое имя публично, используя фамилию мужа, инициалы «KJ» или имя Коко, «чтобы избежать нежелательных насмешек». Однажды, пожелав кому-то счастливого Нового года, Джайн получила ответ, что они не хотели бы получать от нее поздравление.

Когда ВОЗ дала новой коронавирусной инфекции официальное название в феврале 2020 года, эксперты старались подобрать слово, которое не относилось бы к географическому месту, животному, отдельному человеку или группе людей, а также было бы легко произносимым. Но это далеко не первый случай, когда слова, попавшие в мировой лексикон из-за пандемии, вызвали ассоциации с чем-то другим. Например, по той же причине пострадали производитель пива Corona и авиакомпания Delta Air Lines.

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