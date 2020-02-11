ВОЗ дала новой коронавирусной инфекции официальное название Covid-19

Болезнь, которую вызывает китайский коронавирус, получила официальное название Covid-19, сообщается в твиттере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Название образовано от словосочетания «coronavirus disease 2019».

Официальное название необходимо, чтобы избежать использования других наименований, которые могут быть неточными, пояснил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он добавил, что разработка вакцины от Covid-19 займет около полутора лет.

Исправление. Изначально в новости сообщалось, что Covid-19 — название коронавируса. Редакция приносит свои извинения

К утру 11 февраля от вирусной инфекции в Китае умерли 1018 человек, число заболевших выросло до 42,6 тысячи, вылечились больше четырех тысяч.