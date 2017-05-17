Вбейте свое имя в Urban Dictionary. Скорее всего, вам скажут что-нибудь хорошее (если вы не Саша)
Российские пользователи обнаружили, что в онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary есть определения для многих русских имен. Описания составляют пользователи сайта, и обычно они пишут что-то очень хорошее.
Артема в Urban Dictionary описывают как «крайне сексуального» мужчину, который одевается в черное.
кто еще этого не сделал - поищите свое имя в urban dictionaryОпубликовано Артемом Штановым 16 мая 2017 г.
Михаил — классный парень, который заставляет всех вокруг смеяться.
теперь появился лишний повод любить urban dictionary еще сильнее pic.twitter.com/torwz7hVD1— emiss (@rollinword) May 17, 2017
Антоны — атлетичные, и их любят девушки.
Что-то они там в Urban dictionary напутали, конечно pic.twitter.com/A5qdxgtJuW— Кошеня (@st_dyuben) May 17, 2017
Хотя бывает всякое.
Urban Dictionary сегодня делает день. pic.twitter.com/6Y5pv4z1BZ— Антон и Сабатон (@HarshSrbija) May 17, 2017
Юлия? Вика? Анастасия? Ира? Сергей? Urban Dictionary не скупится на комплименты!
А какое определение вашему имени даёт Urban dictionary?) pic.twitter.com/uDtyqdq6Jq— yulya_shamsutdinova (@JuShamsutdinova) May 17, 2017
Urban Dictionary, ты пьян. pic.twitter.com/aTokr5GWp3— лиса красна (@inanime) May 17, 2017
Спасибо, urban dictionary) pic.twitter.com/3rGFtkopNY— Lois Lane (@Dominastya) May 17, 2017
Опубликовано Ириной Макаровой 16 мая 2017 г.
😏https://t.co/eVFMrWZa4b pic.twitter.com/R6knLNG8YJ— Serge (@raulclover) May 17, 2017
К Никитам словарь был чуть строже: они немногословные и застенчивые, зато добрые и красивые.
Urban Dictionary: Nikitahttps://t.co/mAPMVj4pge pic.twitter.com/lkQ1xLEYY2— Безумный_Лац (@adventure_lac) May 17, 2017
Зато Алексеи носят, по мнению сайта, самое сексуальное русское имя.
Каеф— Всмысле? (@ncr0s) May 17, 2017
Urban Dictionary: Alexey https://t.co/xxiIrw9ach pic.twitter.com/Fjr4vkudQh
А вот Сашам проверять свое имя в Urban Dictionary не стоит.
Urban Dictionary обижает @Shura_Got_Balls pic.twitter.com/BK5GgkN4WP— Lois Lane (@Dominastya) May 17, 2017