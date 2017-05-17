шапито

Вбейте свое имя в Urban Dictionary. Скорее всего, вам скажут что-нибудь хорошее (если вы не Саша)

Meduza
13:57, 17 мая 2017

Российские пользователи обнаружили, что в онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary есть определения для многих русских имен. Описания составляют пользователи сайта, и обычно они пишут что-то очень хорошее.

Артема в Urban Dictionary описывают как «крайне сексуального» мужчину, который одевается в черное.

кто еще этого не сделал - поищите свое имя в urban dictionary

Опубликовано Артемом Штановым 16 мая 2017 г.

Михаил — классный парень, который заставляет всех вокруг смеяться.

Антоны — атлетичные, и их любят девушки.

Хотя бывает всякое.

Юлия? Вика? Анастасия? Ира? Сергей? Urban Dictionary не скупится на комплименты!

Опубликовано Ириной Макаровой 16 мая 2017 г.

К Никитам словарь был чуть строже: они немногословные и застенчивые, зато добрые и красивые.

Зато Алексеи носят, по мнению сайта, самое сексуальное русское имя.

А вот Сашам проверять свое имя в Urban Dictionary не стоит.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться