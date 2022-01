Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Канадский музыкант , — автор песни «Blinding Lights», которую Billboard в ноябре 2021 года признал «лучшей песней всех времен», — выпустил новый альбом «Dawn FM». Он состоит из 16 треков (среди них — и диско «Take My Breath», вышедшее в августе 2021-го). В записи приняли участие 88-летний американский композитор, трубач и обладатель 27 премий «Грэмми» Куинси Джонс, рэперы Tyler, The Creator и Лил Уэйн, электронный музыкант Oneohtrix Point Never, а также актер Джим Кэрри.

Голос Кэрри звучит во вставках между некоторыми песнями (и в промо-ролике альбома), он изображает ведущего радиостанции Dawn FM. В частности, Кэрри говорит: «Вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями».

Слушать «Dawn FM» на всех цифровых платформах.

«Dawn FM» — пятый альбом The Weeknd. Предыдущий «After Hours» вышел в марте 2020-го (песни «Save Your Tears», «In Your Eyes» и «Blinding Lights» стали хитами). Новый альбом критики уже назвали «первым отличным альбомом» 2022-го и «саундтреком для самой ********* [лучшей] ночи в твоей жизни».

На обложке альбома The Weeknd изображен с морщинами и седыми волосами. В этом образе он уже появлялся в трейлере альбома.

