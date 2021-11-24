Песня The Weeknd «Blinding Lights» (вы ее знаете как «ту ту ту-ту-ру ту-ту») возглавила хит-парад Billboard всех времен

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Песня канадского исполнителя «Blinding Lights» возглавила хит-парад лучших песен всех времен, который последние 63 года составляет американский музыкальный журнал Billboard. Композиция сместила с первого места хит Чабби Чеккера 1960-х годов «The Twist».

The Weeknd — Blinding Lights (Official Video) TheWeekndVEVO

«Мне кажется, я еще не вполне осознал, что произошло, — сказал 31-летний The Weeknd, комментируя новый статус песни. — Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто счастлив и благодарен».

Песня «Blinding Lights», мгновенно ставшая классикой синти-попа, вышла в ноябре 2019 года. В течение четырех недель в апреле-мае 2020 года она возглавляла еженедельный чарт Billboard Hot 100. Песня провела в этом чарте рекордные 90 недель подряд.

Это самый успешный сингл The Weeknd за все время. Песня стала широко популярна благодаря танцевальным челленджам в тиктоке и выступлению певца на Супербоуле в феврале 2021 года. На Spotify «Blinding Lights» прослушали больше 2,6 миллиарда раз.

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