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На конференции в Лас-Вегасе компания Илона Маска Boring Company представила один из тоннелей сети Vegas Loop.

Тоннель соединяет две части конференц-центра Лас-Вегаса, его длина — 2,7 километра. Это часть городской сети подземных тоннелей, которую Маск планирует построить в ближайшие годы (штат Невада уже дал на это разрешение). Он однополосный и, чего скрывать, до неуютного тесный. Но какая разница, если ты с ветерком несешься сквозь него на новенькой Tesla!

Только вот беда, даже в Vegas Loop, предназначенной, по плану Маска, для того, чтобы разгрузить город от пробок, образовался затор! Пробка из электромобилей. Вот оно — будущее…

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