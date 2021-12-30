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Председатель гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков поздравил жителей города в Парке культуры и отдыха Синарского трубного завода. Пожелав стандартного «счастья, здоровья, любви и радости», чиновник завершил речь так: «За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет». Кому именно предлагается «сдохнуть», член «Единой России» не уточнил.

Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы партии в Свердловской области Максим Бестфатер заявил, что «Единая Россия» не поддерживает позицию Пермякова. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Бестфатер раскритиковал выступление как излишне эмоциональное и попросил коллегу извиниться.

«Я посмотрел видео, которое гуляет по интернету. В аудитории, на которую были произнесены слова, находились дети. Мы полагаем, что [Пермяков] на эмоциях был, в каком-то эмоциональном запале, — заявил Бестфатер. — Мы надеемся, что наш коллега произнесет извинения за свои необдуманные слова, которые были в конце сказаны. Выступление в целом было хорошее, но последнее предложение было явно лишним. Это видно и по реакции людей в соцсетях, и там на празднике. То есть как можно такие вещи поддерживать».

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