Омская ритуальная служба запустила сервис поздравлений усопших с Новым годом За главного там Dead Morose

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Омская ритуальная служба предложила отправить новогодние поздравления на тот свет через вымышленного персонажа по имени Dead Morose (да, через S!). Для этого нужно послать ему электронное письмо или заполнить форму на сайте. По задумке ритуальной службы, акция поможет пережить утрату и даст шанс сказать то, на что не хватило времени при жизни. Обещают анонимность и удаление всех писем после получения.

Акция продлится до 14 января — видимо, в понимании ритуальной службы на том свете Новый год отмечают по старому стилю. Обещается, что каждому написавшему ответит сам Dead Morose.

Мы написали поздравление для Александра Сергеевича Пушкина от лица нашего сотрудника Дмитрия — и Dead Morose действительно ответил! Причем в стихах, которые не оставляют сомнений в авторстве:

С тоской невольной, с восхищеньем

Я перечитываю Вас

И восклицаю с нетерпеньем:

Спасибо, Дмитрий!

С праздниками Вас!

¯\_(ツ)_/¯

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