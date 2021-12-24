«Своими телами смогли выразить то, чем отличаются наши прицепы» Пермские балерины изобразили комплектующие для календаря Краснокамского завода

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Краснокамский завод, производящий автоприцепы, вот уже шесть лет выпускает еще и календари — и в этом году авторы, пожалуй, превзошли себя. Для календаря на 2022 год снялись пермские балерины. Девушки изобразили детали прицепов: подрамник, кронштейн, задний бампер и прочее.

Под каждой фотографией указаны названия деталей (чтобы вы в лицо знали А-образное дышло с удлинителем!) и размещены QR-коды. Вот что говорится в описании: «При его прочтении вам откроется сайт с подробным описанием детали: как и из чего она производится, какова толщина металла, какой тип защитного покрытия используется и многое другое».

«Промышленный потенциал Пермского края и балетное искусство, казалось бы, вещи несовместимые, не пересекающиеся, но обе они прославляют наш регион на весь мир, — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов в беседе с „59.ру“. — Идея получила реализацию благодаря гибкости и силе пермских балерин: они своими телами смогли выразить то, чем отличаются наши прицепы. Обладатели календаря на 2022-й будут не просто наслаждаться картинками, но еще и тренировать образное мышление».

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