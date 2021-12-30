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Механики из Новосибирска поставили в «Жигулях» самый быстрый стеклоподъемник в мире Работает как гильотина — им можно рубить овощи и сосиски как во Fruit Ninja

Источник: Meduza

Авторы ютьюб-канала «Гараж 54» из Новосибирска, известные своими безумными проектами по кастомизации отечественных автомобилей, сделали «самый быстрый в мире стеклоподъемник». Боковые стекла в задних дверях «Жигулей» поднимаются и опускаются почти мгновенно — со скоростью 200 километров в час! Вместо стандартного механизма ютьюберы установили пневмоцилиндры — двигатели, работающие на энергии сжатого воздуха. В итоге получилось что-то вроде гильотины, которой можно рубить сосиски и овощи. То есть в теории можно повторить все то, чем мы занимались в игре Fruit Ninja. 

Гараж 54

«Гараж 54» — авторы многих необычных проектов: к примеру, однажды блогеры сварили передние части трех «девяток» по образу спиннера и заставили эту конструкцию вращаться. А как-то раз они построили самые широкие «Жигули», приварив друг к другу две машины ВАЗ-2106 по боковой линии.

За что еще мы любим «Жигули»

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