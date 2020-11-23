Немецкий режиссер снял короткометражный фильм о России. Его стоит посмотреть: во-первых, это красиво! Во-вторых, там есть дрифт на «жигулях» и гора тюленей

Немецкий режиссер Винсент Урбан выпустил короткометражный фильм о России — стране, которая, по его мнению, «пронизана стереотипами». Видео длится всего шесть минут, но на его создание ушло около двух лет.

Vincent Urban

В ролике можно увидеть замерзший Байкал, храмы, музеи, бизнес-центры, дрифт на «жигулях» и футбольное поле в лесу. Герои фильма — модники, гопники, жители сел, танцоры балета, посетители бани с пивом в руках и мужчины-полицейские, которые, судя по всему, собираются поцеловаться. И тюлени, тюлени тоже есть!

Для съемок режиссер и его коллеги четыре раза посещали Россию, осенью, зимой и весной. Они побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Салехарде, а также на Камчатке и озере Байкал. Режиссер уже пообещал снять продолжение.