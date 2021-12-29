Ковид с нами уже два года. Но и в этом есть что-то хорошее! Ведь школьник из Англии с начала пандемии ежедневно делает добрые дела

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18-летний Себби Холл из английского Личфилда начал марафон добрых дел 16 марта 2020 года. Тогда его школу закрыли из-за COVID-19, и он понял, что не у всех людей с ограниченными возможностями есть технологии, чтобы связываться с близкими во время изоляции. Тогда Холл решил делать по 10 добрых дел в день, чтобы привлечь внимание к своей акции по сбору 1000 фунтов на краудфандинговой платформе. На них он хотел купить IT-оборудование для одиноких детей с инвалидностью. У самого Себби также редкая хромосомная аномалия.

С тех пор он делает минимум по одному доброму делу в день и собрал уже более 40 000 фунтов. Чтобы привлекать новые пожертвования Себби покупает на свои карманные деньги цветы и лотерейные билеты и раздает их случайным людям. Также он прятал пасхальные яйца в своей деревне, угощал прохожих печеньем и собирал тыквы после Хэллоуина, из которых потом делали суп для нуждающихся.

Мама Себби, Эшли Холл, рассказала, что успех акции улучшил и самооценку сына. Ведь Холла пригласили на концерт герцога и герцогини Кембриджских в Вестминстерское аббатство, ему прислал письмо с благодарностями премьер-министр Борис Джонсон, а также его включили в шорт-лист премии «Гордость Британии».

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