Помните деревню в Англии, жителям которой подбрасывали деньги в пакетах? Полиция наконец-то выяснила, кто это был

Tom Wilkinson / PA / Scanpix / LETA

Полиция английского графства Дарем шесть лет пыталась установить личность таинственного дарителя, оставлявшего пакеты с деньгами для жителей шахтерской деревни Блэкхолл-Кольери. В каждом пакете находилось около двух тысяч фунтов стерлингов. Всего с 2014 года жители обнаружили и отнесли в полицию 13 таких пакетов. Полицейские пытались выяснить личность неизвестного благотворителя через банки, проверяли отпечатки пальцев, но все без толку — следов не нашли.

Однако в конце декабря, под Рождество, спонсор — вернее, спонсоры, их было двое — сами раскрыли себя полиции. Им пришлось ответить на ряд вопросов, на которые не смог бы ответить никто кроме тех самых дарителей. Герои попросили сохранить анонимность, объяснив это тем, что благодарности и внимание им не требуются. Известно лишь, что в деревне они не живут.

Несколько лет назад анонимные дарители «внезапно разбогатели». Тогда они решили поделиться лишними деньгами с жителями Блэкхолл-Кольери. Одним из дарителей оказалась женщина. По ее словам, она почувствовала «эмоциональную связь» с жителями деревни, после того как ей оказали некую помощь (какую именно, не уточняется). Возможно, первое время дарители действовали независимо друг от друга, но вскоре объединили силы. Часто они прятались рядом с местами, где оставляли пакеты, чтобы убедиться, что деньги точно подберут.

Полицейские довольны тем, что тайна наконец раскрыта, а добрая история так и осталась доброй историей. Полицейские еще раз подчеркнули, что гордятся честностью жителей Блэкхолл-Кольери. Полиции вернули если не все найденные деньги, то как минимум большую их часть.

Начало этой истории Жителям деревни в Англии уже пять лет подбрасывают деньги в пакетах. Полиция не может выяснить, кто и зачем это делает

Максим Иванов