Сара Дитмарс Кэхилл из штата Флорида навещает свою маму. Из-за коронавируса они больше не могут обниматься и общаются на расстоянии, через забор. Мама обожает пение, поэтому, чтобы ее порадовать, Кэхилл решила спеть и станцевать. Тут она услышала мужской голос, доносящийся через дорогу. Мужчина пел — и пел так красиво, что Кэхилл не удержалась и попросила его исполнить что-нибудь для мамы.

Мужчина оказался разнорабочим по имени Альберт Джонс. Как выяснилось, он уже давно поет в церкви. Джонс с радостью согласился помочь и исполнил госпел «His Eye Is On The Sparrow» — мама улыбалась и тихонько подпевала. Кэхилл сняла обоих на видео и позже выложила в соцсети.

Ролик увидел актер Хью Джекман. Пение Джонса его покорило, и он опубликовал запись в своем инстаграме на 29 миллионов подписчиков, а заодно попросил поделиться с ним контактами разнорабочего. Звезде «Людей Икс» хотелось как-нибудь выразить благодарность.

Пост заметила Кэхилл, она же подсказала актеру, как тот может связаться с разнорабочим. На следующий день Джонсу позвонил секретарь Джекмана и сообщил, что тот хочет личной встречи. Встреча пока не состоялась.

Позже Джонс и Кэхилл еще раз навестили маму — на этот раз они поздравили ее с днем рождения и, конечно же, спели. Мама была счастлива, даже несмотря на то, что обниматься с дочерью все еще нельзя.