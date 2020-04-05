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Вы угадаете эту мелодию с трех нот! Или не угадаете? Тест к юбилею программы «Угадай мелодию» Правила такие: сотрудники «Медузы» на карантине напевают мелодии , а вы их угадываете

Из-за коронавирусной инфекции все упустили из виду важный апрельский юбилей: 3 апреля 1995 года вышел первый выпуск программы «Угадай мелодию». Но мы не смогли пройти мимо 25-летия программы и попросили сотрудников редакции напеть (или простучать, или просвистеть) любую песню, которая им придет в голову, но без слов.

Ваша задача — угадать эту песню или исполнителя. Это не так просто, учитывая, что с каждым вопросом количество нот, которые вы услышите, будет уменьшаться.

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Фото в анонсе: Виктор Борисов / ТАСС