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Американский певец и актер Саймон Кертис 21 декабря запостил фотографию крошечной зеленой лягушки, которую нашел в упаковке с салатом. Выпустить ее на улицу он не решился. В Оклахоме, где живет музыкант, зимой довольно холодно. Поэтому Кертис оставил ее у себя — и все это время делился фотографиями, советовался с подписчиками и рассказывал милые подробности о житье-бытье лягушки.

Лягушка получила имя Тони (хотя пол установить не удалось). Кертис превратил салатный контейнер в импровизированный террариум, поставил туда крышку с водой и даже сбрызгивал стенки пульверизатором. Несколько раз Тони пытался сбежать, каждый раз оказываясь в неожиданных местах — например, на дверном косяке. В какой-то момент Тони привык к компании и стал охотнее идти на руки.

Кертис связался с Марком Ховери, старшим биологом из Департамента охраны дикой природы Оклахомы, чтобы выяснить, как позаботиться о Тони — и как вернуть его в дикую природу. Ховери идентифицировал Тони как древесную лягушку, а заодно посоветовал более подходящий контейнер с крошечными камешками, салатом и домиком из бревна.

Тони, судя по всему, чувствует себя как дома: на последних фотографиях у террариума можно разглядеть рождественский декор. Рождественское чудо — не иначе!

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