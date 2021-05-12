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Я помогаю «Медузе»

шапито

В Новосибирске с жабами и лягушками творятся очень странные дела 🐸 Мы попытались выяснить, что там происходит. Но вопросов так много, а ответов так мало…

Источник: Meduza

Прежде чем погрузиться в шапито про отношения новосибирцев с жабами и лягушками, включите правильную музыку. Потому что будет странно!

Stranger Things

По наводке читателя мы заглянули в новости и выяснили, что вот уже много лет в Новосибирске возникают проблемы с жабами и лягушками — да и вообще со всем, что прыгает и квакает. Проблемы при этом самые разные, вплоть до желающих защекотать бедных земноводных. Честно говоря, мы не знаем, что делать с этой информацией. Не знайте и вы!

2017 год

«Лягушка-нелегалка самостоятельно прибыла в Новосибирск из Таиланда»

Запомните эту новость!

2018 год

«Житель Новосибирска рассмешил лягушку на весь ютьюб и стал живодером»

2019 год

«Здравствуй, Клава: в новосибирском зоопарке поселилась галлюциногенная жаба»

«Маринованная лягушка в банке с грибами возмутила новосибирца»

2020 год

А теперь к той самой жабе из Таиланда.

«Новосибирские волонтеры ищут сопровождающего для жабы-путешественницы в Таиланд»

Но судьба сложилась иначе:

«Таиландская жаба переехала жить из Новосибирска в Москву»

Жаба — 💪💪💪 Кроме того, в апреле 2020 года она готовилась к свадьбе. Нам неизвестно, к чему это привело.

Также в 2020-м

«Похотливых лягушек спасают ведрами в Академгородке»

«Новосибирцев просят больше не спасать зеленых жаб»

2021 год

«„Снегушки проснулись“ — новосибирцев удивила гуляющая по снегу лягушка»

«Полчища жаб занимаются любовью в подворотнях Новосибирска»

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег

Максим Иванов

Фото в анонсе: David Clode / Unsplash

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