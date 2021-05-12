В Новосибирске с жабами и лягушками творятся очень странные дела 🐸 Мы попытались выяснить, что там происходит. Но вопросов так много, а ответов так мало…
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Прежде чем погрузиться в шапито про отношения новосибирцев с жабами и лягушками, включите правильную музыку. Потому что будет странно!
По наводке читателя мы заглянули в новости и выяснили, что вот уже много лет в Новосибирске возникают проблемы с жабами и лягушками — да и вообще со всем, что прыгает и квакает. Проблемы при этом самые разные, вплоть до желающих защекотать бедных земноводных. Честно говоря, мы не знаем, что делать с этой информацией. Не знайте и вы!
2017 год
«Лягушка-нелегалка самостоятельно прибыла в Новосибирск из Таиланда»
Запомните эту новость!
2018 год
«Житель Новосибирска рассмешил лягушку на весь ютьюб и стал живодером»
2019 год
«Здравствуй, Клава: в новосибирском зоопарке поселилась галлюциногенная жаба»
«Маринованная лягушка в банке с грибами возмутила новосибирца»
2020 год
А теперь к той самой жабе из Таиланда.
«Новосибирские волонтеры ищут сопровождающего для жабы-путешественницы в Таиланд»
Но судьба сложилась иначе:
«Таиландская жаба переехала жить из Новосибирска в Москву»
Жаба — 💪💪💪 Кроме того, в апреле 2020 года она готовилась к свадьбе. Нам неизвестно, к чему это привело.
Также в 2020-м
«Похотливых лягушек спасают ведрами в Академгородке»
«Новосибирцев просят больше не спасать зеленых жаб»
2021 год
«„Снегушки проснулись“ — новосибирцев удивила гуляющая по снегу лягушка»
«Полчища жаб занимаются любовью в подворотнях Новосибирска»
Фото в анонсе: David Clode / Unsplash