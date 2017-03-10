Жаба запрыгнула на крыльцо. Хозяин дома нарядил ее в розовый цилиндр

Пользователь Reddit под ником 1158pm обнаружил на крыльце своего дома жабу.

И решил, что ей не хватает шляпы.

1158pm рассказал, что дружит с маленьким мальчиком, чья домашняя лягушка сбежала. Чтобы порадовать своего друга, 1158pm сделал жабе шляпу из декоративной пенки, а затем отправил фотографии мальчику.

На одном цилиндре 1158pm не остановился: жаба также примерила монокль, кепку и ковбойскую шляпу.

После того, как жаба ушла с крыльца, 1158pm отдал розовый цилиндр своей собаке по кличке Дейзи.