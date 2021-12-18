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68-летняя жительница городка Ахватуки в Аризоне Дебора Льюис на этой неделе получила свою обычную курьерскую доставку: коробки с лекарствами и вещами, которые она заказала. Но в одной из закрытых картонных коробок американку ждал сюрприз: в ней оказались шесть консолей Nintendo Switch. Заказать их Льюис точно не могла — сначала она даже не поняла, что это такое. Но, погуглив, Дебора пришла к выводу, что консоли — сверхпопопулярный и дорогой товар.

«Я подумала, что было бы неплохо подарить их моим внукам, но это было бы неправильно. Вот почему мы пытаемся их вернуть», — сказала Льюис журналистам местного телеканала. Женщина и ее опекун попытались выяснить, куда им следует вернуть консоли, и обратились в сервис доставки и американский магазин Target, где их купили. Оказалось, что консоли везли в один из магазинов этой сети, который располагается на той же улице, что и дом Деборы Льюис. Но магазин отказался забирать их у Деборы, как она ни пыталась.

Через несколько дней в гости к Деборе пришли сотрудники Target. Ну, наконец-то они заберут консоли, — радовалась американка. Но не тут-то было! Все шесть консолей и корзинку с подарками от магазина представители сети официально передали Деборе — чтобы она смогла подарить их своим внукам (у нее их восемь) или тому, кому посчитает нужным. Представители Target пояснили, что делают это от всего сердца и таким образом хотят сказать Деборе спасибо за ее честность и то, что она хотела совершить правильный поступок.

Пожилая американка от удивления и радости заплакала. «Вы что, серьезно? Вы не представляете, через что я прошла! В это невозможно поверить, — воскликнула Льюис. — Все эти дни мне писали люди и просили прислать им хоть одну консоль». Дебора обняла сотрудников магазина, сфотографировалась с Nintendo Switch, после чего ей помогли поставить коробку с новообретенными подарками для внуков под елку.

Ведущая местного телевидения в конце сюжета о Деборе уточнила, что внуки американки живут в Чикаго — а это значит, что перед отправкой Льюис придется как следует проверить адрес на посылке.

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