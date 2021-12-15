«Миша съел Мизулину» 🤬 Ведущие «Дождя» отцензурировали куплет Биг Бейби Тейпа, заменив все возмутительное своей любимой фамилией
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В утреннем эфире «Дождя» 15 декабря ведущая канала Анна Монгайт и заместитель главного редактора Дмитрий Еловский представили цензурную версию куплета Биг Бейби Тейпа из совместной песни с Кизару «Bandana». Они без бита зачитали строчки Тейпа, заменив все запрещенное фамилией Мизулина.
Получилось как-то так
Полосы на мне. О да, я начал бегать рано.
Мизулина кошельки, Мизулина выпирает из кармана.
Да, мы курим Мизулину, да, мы курим Мизулину,
Да, мы курим Мизулину — и глазам Мизулина от Мизулиной.
Миша съел Мизулину, Миша после Мизулиной
Сотрудники «Дождя» устроили рэп-перформанс после того, как музыкант Soda Luv заявил, что сам отцензурировал фиты с Моргенштерном и Элджеем на новом альбоме. Это в свою очередь возмутило Моргенштерна. Музыканту не понравилось, что в песне про его член запикали слово «член».
Кроме того, ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью Ирине Шихман заявила об «иностранном финансировании» Моргенштерна. Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками, которой тот якобы занимается в соцсетях. Вскоре после этого исполнитель покинул Россию и выпустил клип с ответом Бастрыкину: «Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]».