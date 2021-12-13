Екатерина Мизулина рассказала об «иностранном финансировании» Моргенштерна. Рэпер в ответ попросил перестать на нем пиариться

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование, а также файлы с темами, которые он должен затрагивать в своем творчестве. Об этом она рассказала в ютьюб-программе «А поговорить?» журналистки Ирины Шихман. При этом Мизулина не смогла привести источник этой информации.

Есть определенные деятели искусства, так скажем, если это можно назвать искусством. Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент, как мы это называем — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, связанное с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и так называемым «победобесием», то есть отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне. Есть определенные темы, которые они продвигают достаточно последовательно. И мы видим в этом какую-то общую скоординированную работу.

Я бы не сказала, что дается указание петь определенные песни или вести себя определенным образом. Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать постоянно. Это писали и СМИ, о том, что у него [Моргенштерна] есть иностранное финансирование определенного толка.

Моргенштерн прокомментировал заявление Мизулиной в сторис инстаграма так: «теперь еще иноагент 😂».

Секретный_файл.txt. Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает.

В июне московский суд оштрафовал Алишера Моргенштерна на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его клипах «Розовое вино — 2» и «Family». В ноябре стало известно, что Следственный комитет проверяет другие клипы рэпера, а глава ведомства Александр Бастрыкин публично заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». После этого исполнитель уехал из России.

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